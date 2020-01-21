Узбекистан определил статус страны в ЕАЭС

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил, что Ташкент намерен в ближайшее время ограничиться статусом наблюдателя в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Об этом пишет «Коммерсантъ».

«Знайте, что с политической точки зрения никто не отдаст нашу независимость, это в ваших руках и в руках президента, которому доверился народ», — рассказал Мирзиеев об определении статуса страны в организации.

Он напомнил, что Узбекистан не входит в ЕАЭС в качестве государства-участника. Президент подчеркнул, что сейчас узбекские власти изучают «как наблюдатели», «подходит это нам или нет».

В октябре о намерении Узбекистана присоединиться к ЕАЭС сообщила спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко. По ее словам, соответствующее решение было принято лично президентом среднеазиатской республики Шавкатом Мирзиеевым.

ЕАЭС — международное экономическое объединение. Его целью является проведение скоординированной экономической политики и создание зоны свободного движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Договор о создании союза был подписан в 2014 году и вступил в силу 1 января 2015 года. В ЕАЭС входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия.

*** Обратная связь с отделом «Бывший СССР»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: exussr@lenta-co.ru