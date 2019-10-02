Узбекистан решил вступить в ЕАЭС

Узбекистан намерен присоединиться в Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС). Об этом во время встречи с главой нижней палаты узбекского парламента Нурдинжоном Исмоиловым сообщила спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко, передает РИА Новости.

По словам Матвиенко, соответствующее решение было принято лично президентом среднеазиатской республики Шавкатом Мирзиеевым, который на данный момент прорабатывает этот вопрос. Российский парламентарий отметила, что вступление Узбекистана в экономическое объединение позволит устранить существующие в отношениях Москвы и Ташкента барьеры и преграды.

Матвиенко также выразила надежду, что процесс вступления республики в ЕАЭС не будет затягиваться, отметив, что происходящее является «огромным делом».

Материалы по теме И никакого волшебства Чего не хватает для развития Евразийского союза

Ранее страны-члены ЕАЭС договорились о создании зоны свободной торговли с Сербией, против чего выступал Евросоюз. Документ заменит три имеющихся соглашения о зоне свободной торговли, которые Сербия ранее заключала с Россией, Белоруссией и Казахстаном по отдельности.

ЕАЭС — международное экономическое объединение. Его целью является проведение скоординированной экономической политики и создание зоны свободного движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Договор о создании союза был подписан в 2014 году и вступил в силу 1 января 2015 года. В ЕАЭС входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия.

*** Обратная связь с отделом «Бывший СССР»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: exussr@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!