Узбекистан объявил о борьбе со «зловонием» в Facebook

Глава Агентства информации и массовых коммуникаций Узбекистана Комил Алламжонов разъяснил блогерам и редакторам СМИ их права в социальных сетях. Об этом сообщает «Газета.uz».

Чиновник сравнил Facebook с улицей, где дома — это страницы, а пользователи — соседи. «Каждый убирается у себя дома, иначе он будет нести ответственность за "зловоние", если оно мешает соседям», — объяснил он.

Алламжонов напомнил, что законодательством страны запрещены пропаганда войны, насилия и терроризма, религиозного экстремизма и совершение иных действий, влекущих уголовную и другую ответственность. Блогеры и редакторы СМИ обязаны удалять нарушающие закон комментарии пользователей после получения соответствующего предупреждения.

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«Пусть люди пишут комментарии с соблюдением норм приличия, без клеветы и оскорблений, правду. Я прошу вас (СМИ и блогеров — прим. «Ленты.ру») чистить этот "мусор"», — сказал он. Чиновник призвал не дожидаться предупреждений от властей и удалять такие комментарии самостоятельно.

Ранее в июле директор «Узбекконцерта» Одил Абдукахоров заявлял, что чиновникам удалось установить контроль над узбекскими рэперами для того, чтобы они перестали использовать в текстах ненормативную лексику. По его мнению, этот музыкальный стиль нужно направить в правильное русло, чтобы воспитывать с его помощью молодых людей, прививая им узбекский менталитет.

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