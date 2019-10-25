Медведев ответил американскому министру

Премьер-министр России Дмитрий Медведев ответил на слова министра торговли США Уилбура Росса о рисках вступления Узбекистана в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), сообщает РИА Новости.

«Но что тут можно сказать? Это, очевидно, применение методов неконкурентной борьбы», — отметил Медведев.

По его словам, странно слышать подобные заявления от США, которые выступили инициаторами торговой войны и «всячески вносят сумятицу в организацию мировой торговли».

Ранее Росс заявил, что возможное вступление Узбекистана в ЕАЭС усложнит присоединение этой страны к Всемирной торговой организации (ВТО).

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