Медведев упрекнул США в столетии санкций против России

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что вся политика Вашингтона в отношении Москвы за последние 100 лет строилась на применении санкций. Такое заявление глава правительства сделал, отвечая на вопросы пользователей социальной сети «ВКонтакте».

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«Вся их политика (за последние 100 лет, во всяком случае) была построена на бесконечном применении санкций в отношении нашей страны, как бы она ни называлась — Советский Союз, Российская Федерация. У нас не было промежутка в истории, когда бы этих санкций не существовало вообще», — сказал Медведев.

По мнению главы правительства, США никогда не отменят ограничения, введенные в отношении России. При этом Медведев отметил, что такая политика Вашингтона ломает международное сотрудничество и не позволяет России вместе с США решать ключевые вопросы обеспечения международной безопасности и экономического развития.

Западные страны, в том числе США, ввели санкции в отношении России в 2014 году из-за ситуации на юго-востоке Украины и вхождения Крыма в состав России. После этого ограничения неоднократно продлевались — в последний раз это произошло в марте 2019 года. Кроме того, по неофициальным данным, США подготовили новый пакет ограничительных мер, связанный с отравлением в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Он ждет одобрения Белого дома.

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