Санкции США оставили российский регион без сладостей

Крупный инвестиционный проект в Новосибирской области — кондитерская фабрика мирового гиганта Mondelez — оказалась на грани закрытия из-за санкций США. Об этом рассказала министр экономического развития региона Ольга Молчалова, сообщает «Интерфакс».

По словам министра, американская компания два года назад построила фабрику по производству шоколада и печенья в российском регионе и готова была запустить ее в эксплуатацию в промышленно-логистическом парке Новосибирской области, однако из-за риска санкций производство пришлось заморозить.

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«Они построили свое огромное здание, но в связи с санкциями заморозили и не ввели. То есть они 9 миллиардов рублей вложили, но объект не функционирует, потому что санкции не позволяют им этого сделать. Американская фирма», — пожаловалась Молчанова.

Изначально запуск фабрики планировался на 2015 год, однако из-за растущей политической напряженности и санкционных рисков проект регулярно откладывался. На фабрике планировалось выпускать крекеры и печенье под брендом TUC, а также пирожные «Медвежонок Барни». После выхода на проектную мощность компания намеревалась выпускать на фабрике шоколад таких брендов компании, как Alpen Gold, Milka, а также печенье «Юбилейное» и шоколадные батончики Picnic.

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