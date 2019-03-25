Российский самолет заменит Boeing в Индонезии

Индонезия может закупить российские самолеты МС-21 («Магистральный самолет XXI века»), которые станут альтернативой разбившемуся недавно в Эфиопии Boeing 737 MAX, рассказал в интервью «Интерфаксу» министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

«Государства Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе Индонезия, — один из ключевых рынков для продвижения новых российских гражданских самолетов. Здесь уже эксплуатируются самолеты SSJ-100 [Sukhoi SuperJet 100]. Переговоры по МС-21 также ведутся», — отметил Мантуров.

По его словам, самолету сначала придется получить сертификат по российским и европейским стандартам. Также министр назвал МС-21 «абсолютно конкурентоспособным на рынке АТР [Азиатско-Тихоокеанского региона] и обладающим серьезным потенциалом».

МС-21 разрабатывается корпорацией «Иркут» совместно с ОКБ имени Яковлева с 2010 года. Начало серийного производства неоднократно откладывалось, в том числе из-за наложенных на Объединенную авиастроительную корпорацию, в которую входит «Иркут», западных санкций. В середине марта третий самолет МС-21 совершил тестовый полет под Иркутском.

В конце марта стало известно, что индонезийская национальная авиакомпания Garuda Indonesia отказалась от планов по закупке 49 самолетов Boeing 737 MAX. Лайнеры этой модели за последние полгода дважды попадали а авиакатастрофы. Последняя случилась 10 марта в Эфиопии, в ней погибли все находившиеся на борту 137 человек, включая троих россиян.

После этого многие страны, в том числе Россия, запретили полеты Boeing 737 MAX над своей территорией, а некоторые авиационные эксперты заявляли, что в крушениях виновата конструкция самолета.

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