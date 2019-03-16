Еще один новейший российский самолет поднялся в воздух

Третий экземпляр российского самолета МС-21 («Магистральный самолет XXI века») совершил свой первый полет, говорится в сообщении на сайте Минпромторга.

Самолет поднялся в воздух с аэродрома Иркутского авиационного завода и пробыл в небе 1,5 часа. Лайнер находился на высоте до 3,5 тысячи метров и достигал скорости 500 километров в час. По завершении полета экипаж доложил, что испытания прошли в штатном режиме и задание выполнено полностью.

Отмечается, что на самолете, помимо специального оборудования, был установлен пассажирский салон. Премьерный показ такой комплектации состоится летом во время Московского авиакосмического салона МАКС-2019.

Планируется, что в 2019 году состоятся испытания четвертого опытного самолета МС-21.

МС-21 разрабатывается корпорацией «Иркут» и ОКБ имени Яковлева с 2010 года. Изначально серийное производство планировалось запустить в 2017 году, когда состоялся первый полет нового лайнера. Однако впоследствии сроки неоднократно переносились, в том числе из-за санкций, наложенных на Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК), в которую входит «Иркут».

Планируется выпуск трех версий модели: МС-21-200 (от 132 до 165 мест), МС-21-300 (от 163 до 211 мест) и МС-21-400 (до 250 мест).

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