«Газпром» неожиданно стал опорой российской экономики

Подорожание котировок акций «Газпрома» в 2019 году неожиданно помогло российской экономике и стало опорой роста всего российского фондового рынка, следует из расчетов Сбербанка, выдержки из которых приводит принадлежащее Григорию Березкину РБК.

На акции «Газпрома» пришлось 26 процентов общего прошлогоднего роста российского фондового рынка. По итогам 2019 годам индекс РТС, рассчитываемый Московской биржей в долларах по аналогии с основным индексом, вырос на 42 процента, став одним из мировых лидеров. Добиться такого результата позволило в том числе укрепление рубля.

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Помимо «Газпрома», лидерами роста стали бумаги Сбербанка и «Лукойла», совокупно принесшие индексу РТС 56 процентов годового роста. Также заметный результат показали акции «Норникеля» (плюс девять процентов) и «Сургутнефтегаза» (плюс шесть процентов).

Помимо роста цены самих акций, успеху «Газпрома» и других лидеров поспособствовал его удельный вес при расчете индекса РТС, пишет издание. На них приходится около 12-15 процентов общего состава индекса.

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