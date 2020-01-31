У связанной с «Газпромом» компании не нашлось денег

Связанная с «Газпромом» компания «Горизонт-Брокер» будет оштрафована из-за ситуации с покупкой государственных облигаций. У компании не нашлось денег, чтобы выкупить свою заявку стоимостью 1,05 миллиарда рублей, говорится в сообщении на сайте министерства финансов.

Объем размещения на аукционе, состоявшемся в 29 января, составил 36,144 миллиарда рублей. После того как «Горизонт-Брокер» отказался от заявки, объем облигаций скорректировали до 35,094 миллиарда рублей. Средневзвешенная цена при этом не изменилась. Как отметили в Минфине, к брокеру применят меры ответственности, предусмотренные Московской биржей.

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Прошедшее размещение стало рекордным по спросу (172 миллиарда рублей) для госбумаг с плавающим купоном. Министерство финансов удовлетворило 57 заявок, в том числе две крупные — на 6 и 8 миллиардов рублей.

«Горизонт-Брокер» входит в группу «Горизонт», которая, как указано на официальном сайте, создана по инициативе «Газпрома» для развития организованного рынка бумаг компании. Отмечается, что благодаря работе брокера «Газпром» уже в 1997 году вошел в список крупнейших предприятий мира, а в 2014-м стал первой российской компанией, попавшей в обращение на Сингапурской фондовой бирже.

Ранее сообщалось, что на аукцион по размещению российских облигаций федерального займа (ОФЗ) 22 января удивил аналитиков. Госдолг объемом 58 миллиардов рублей был продан одной заявкой, что произошло впервые в истории, а имя покупателя осталось неизвестным.

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