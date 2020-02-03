Стало известно о полетах американцев около российских баз в Сирии

Разведывательный самолет ВВС США RC-135W совершил несколько длительных полетов над российскими базами в Сирии. Об этом стало известно из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов, передает «Интерфакс».

Всего американский самолет совершил 28 пролетов вблизи авиабазы Хмеймим и базы материально-технического обеспечения ВМФ РФ в порту Тартус. Разведчик-американец с позывным SPIRE51 с авиабазы Суда-бэй на греческом острове Крит и примерно пять часов курсировал вдоль побережья Сирии.

В середине декабря 2019-го американский патрульный противолодочный самолет «Посейдон» совершил полет над зоной совместных морских учений России и Сирии в Средиземном море. Морской разведчик вылетел с авиабазы НАТО Сигонелла на итальянском острове Сицилия и три часа курсировал вдоль побережья. Периодически он приближался на расстояние около 50 километров к сирийской морской границе в районе порта Тартус и к российской авиабазе Хмеймим.

Гражданская война в Сирии началась в марте 2011 года. Основные участники конфликта — правительственные силы, выступающие на стороне Башара Асада, так называемая умеренная оппозиция и исламистские группировки. Оппозицию поддерживают США и европейские страны, Россия помогает правительству Асада.

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