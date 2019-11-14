Россия отправила вертолеты и «Панцирь» к месту патрулирования в Сирии

Россия разместила в городе Камышлы на севере Сирии группу транспортно-боевых вертолетов. Об этом сообщает «Интерфакс».
Речь идет о вертолетах Ми-35 и Ми-8, которые обеспечивают безопасность наземных патрулей военной полиции в районе сирийско-турецкой границы. Ранее они дислоцировались на авиабазе «Хмеймим». Кроме того, РИА Новости сообщает, что для защиты вертолетов в аэропорту Камышлы были размещены комплексы ПВО «Панцирь».
8 ноября жители сирийского Дерика (провинция Хасеке) закидали камнями бронеавтомобили турецких военнослужащих, которые выполняли третье патрулирование в рамках договоренностей с Россией.
22 октября президенты России и Турции — Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган — после шестичасовых переговоров договорились о вводе российской военной полиции и сирийских военнослужащих в район сирийско-турецкой границы. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, в свою очередь, заявил, что турецкая военная операция «Источник мира» на севере Сирии прекращается.