В Киеве на 85-м году жизни умерла экс-глава Верховного Совета УССР Валентина Шевченко. Об этом в понедельник, 3 февраля, сообщает сайт Gordonua.com со ссылкой на источники в окружении покойной.

Шевченко скончалась ночью. В последнее время она проходила лечение в клинике «Феофания». По предварительной информации, прощание состоится на территории больницы 6 февраля. Похоронить Шевченко хотят на Байковом кладбище рядом с мужем.

Валентина Шевченко родилась в 1935 году в Кривом Роге в семье шахтера. Она сделала партийную карьеру, в том числе работала заместителем министра образования республики и заместителем председателя президиума Верховного Совета УССР. В 1985 году Шевченко, самую молодую из членов политбюро, избрали председателем совета. Она стала единственной женщиной в истории на этом посту. После распада СССР Шевченко ушла из политики.

