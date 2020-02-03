Названо число готовых бросить работу россиян

Названо число россиян, которые готовы бросить работу и полностью сменить профессию. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Исследовательским центром портала Superjob.ru, передает «Интерфакс».

Почти половина (44 процента) респондентов считают подходящим для себя вариант освоить новую специальность и сменить сферу деятельности. В большинстве случаев это относится к россиянам в возрасте до 24 лет. Среди 45-летних граждан смену рода деятельности допускает для себя каждый третий (32 процента). Еще 28 процентов участников опроса сообщили, что готовы обучаться смежным профессии, 14 процентов работу менять не хотят, но не исключают возможности повышения квалификации.

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Опрос проводился среди 1600 респондентов старше 18 лет, представляющих экономически активное население России, в 336 населенных пунктах по всей стране.

В конце декабря 2019-го сообщалось, что за последнее десятилетие каждый третий россиянин (33 процента) кардинально сменил род деятельности. Больше половины граждан приняли такое решение из-за денег. Говоря о причинах, по которым они меняли профессию или задумывались об этом, респонденты также назвали стресс и профессиональное выгорание (28 процентов), разочарование в профессии (25 процентов), усталость от рутины (25 процентов).

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