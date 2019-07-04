Россиянам все надоело

Более половины (55 процентов) россиян заявили, что хотели бы сменить сферу деятельности. Об этом свидетельствуют результаты исследования «Профессиональное выгорание», проведенного службой исследований компании HeadHunter, которые есть в распоряжении «Ленты.ру».

По его данным, 19 процентов респондентов совершенно уверены в желании сменить деятельность, 37 процентов ответили «скорее да». 25 процентов заявили, что скорее не готовы сменить сферу работы, 11 процентов сообщили, что совершенно уверены в своем желании заниматься чем-то другим. Только девять процентов заявили, что затрудняются с ответом.

Больше всего хотят сменить профессию те, кто только начали карьеру, и студенты, административный персонал и работники сферы продаж. Меньше всего такое желание у работников сферы искусства и массмедиа, информационных технологий, науки и образования.

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По данным HeadHunter, о том, «как же мне все это надоело», регулярно думает каждый третий работающий россиянин, шести процентам эта мысль приходит в голову постоянно. Крайней редко об этом думают 15 процентов россиян, скорее редко — 11 процентов, время от времени — 29 процентов. Никогда об этом не думают только пять процентов россиян. Исследование показало, что мужчинам такие мысли приходят в голову реже, чем женщинам.

Наиболее довольны своей работой россияне, которые работают в области науки и образования. На втором месте по удовлетворенности идут сотрудники сферы закупок, на третьем специалисты в области информационных технологий. Также в пятерку входят работники сфер рабочего персонала и строительства и недвижимости.

Самыми недовольными оказались начинающие карьеру и студенты, административный персонал и работники сферы спорта и красоты. Наиболее довольны своими зарплатами оказались работники автобизнеса, сферы добычи сырья и строительства и недвижимости. Меньше всего ею удовлетворены работники индустрии спорта и красоты, админперсонал и рабочий персонал.

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