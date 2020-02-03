В США на 101-м году жизни умер один из самых знаменитых наемников в мире Майкл Хоар по кличке Бешеный Майк. Об этом сообщает BBC News.

Это произошло в доме для престарелых в городе Дурбан на юго-востоке ЮАР. В последние годы Хоар жил там и писал мемуары.

По словам его сына и биографа Криса, Майкл скончался во сне. «Он всегда руководствовался принципом, что, когда рискуешь, больше получаешь от жизни, и тем более удивителен тот факт, что он смог дожить до ста лет», — признался Хоар-младший.

В 1981-м Бешеный Майк принял участие в попытке переворота на Сейшельских островах, несмотря на то, что незадолго до этого ушел в отставку. Хоар и его сообщники предстали перед судом и получили суровое наказание, некоторых из них приговорили к смертной казни. Однако сам он был освобожден через 33 месяца.

В 1960-х Хоар и его команда наемников, получивших прозвище «Дикие гуси», боролись с повстанцами в Конго. Благодаря им в стране предотвратили несколько атак на европейское население.

Во время Второй мировой войны Майкл Хоар служил в Вооруженных силах Великобритании. Он вышел в отставку в чине майора и открыл несколько бухгалтерских фирм в ЮАР.

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