В США умер причастный к массовым убийствам на Украине нацист

В США умер бывший офицер дивизии СС «Галичина» Михаил Каркоць, которого считают причастным к массовым убийствам на Украине. Об этом пишет Associated Press.

Мужчина скончался 14 декабря 2019-го в возрасте 100 лет. Его похоронили рядом с женой на кладбище в штате Миннесота, где он прожил более 60 лет. Представители похоронной службы и его сын Андрей отказались подтвердить факт смерти мужчины. Последний также отрицает, что его отец был нацистом и имел связи с СС.

AP пишет, что о вероятных преступлениях стало известно, когда на имя украинца наткнулись в документах. В этой связи агентство провело свое расследование, взяв за основу разные интервью и документы. Среди них были файлы американской разведки и мемуары, которые написал Каркоць. В них этнический украинец признавался, что сотрудничал с разведагентством СС.

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Как выяснилось, Каркоць, вероятно, был высокопоставленным командиром одного из подразделений нацистских вооруженных формирований СС. Его обвиняют в массовых убийствах мирного населения Украины и сжигании целых деревень. После войны он попал в лагерь для перемещенных лиц в Ной-Ульме в Германии. В США он прибыл в 1959-м и смог убедить миграционную службу в отсутствии связей с нацистами.

По данным агентства, Каркоць посещал церковный приход украинской православной церкви Святого Михаила и Григория. В США он также работал плотником, был членом и секретарем местного отделения братской украинской национальной ассоциации.

Расследование побудило Германию и Польшу разобраться в вопросе. В 2015-м немецкая прокуратура постановила отложить дело: на тот момент Каркоцъ находился на 96 году жизни, его не могли судить. А в 2017-м польские прокуроры заявили, что будут добиваться ареста нациста, а возраст не помешает привлечь его к ответственности.

В начале 2019 года в Германии скончался один из последних известных нацистов Третьего рейха Яков Палий. До этого мужчину выслали из США, где он прожил почти 70 лет.

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