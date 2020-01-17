Выступление Хаменеи сравнили с речью Гитлера

Видео: @Doranimated / Twitter

Американский аналитик по вопросам Ближнего Востока Майкл Доран сравнил выступление верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи с речью фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера в Нюрнберге. Такое наблюдение эксперт сделал у себя в Twitter.

«Исламская республика слабее, чем когда либо, ее легитимность под угрозой как внутри страны, так и снаружи. И что вы делаете в таких условиях? Для начала устраиваете полнейший Нюрнберг», — написал Доран в комментарии к видео, где молящиеся иранцы одновременно поднимают руки, стоя перед сценой, на которой находится аятолла.

Таким образом он прокомментировал первую за восемь лет коллективную молитву, проведенную Хаменеи. Доран считает, что иранский лидер лишь создает иллюзию народного единения и воодушевления, а на самом деле напуган нестабильностью своего режима. С целью продемонстрировать единство, рассказал он, присутствовавших на выступлении проинструктировали, когда какие движения делать.

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Однако, считает Доран, иллюзия остается иллюзией. На приведенных им далее видео участники события аккуратно обходят американский флаг, нарисованный на асфальте по пути к месту, где проходил молебен, хотя государственный символ США был нарисован специально для того, чтобы попирать его ногами. «Даже те, кто участвовал в этом Нюрнбергском спектакле власти и единства, внутренне неискренни», — подчеркнул американец.

Он также указал, что президент страны Хасан Рухани покинул мероприятие раньше времени — по его мнению, из-за разногласий с Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение армии Ирана, имеющее большое влияние в стране).

11 января сообщалось, что участники массовых протестов в Иране потребовали отставки Хаменеи. Они вышли на улицы после того, как власти страны в течение трех дней отрицали вину иранских ПВО в крушении украинского Boeing 737, в результате которого погибли 176 человек.

В немецком Нюрнберге с 1927-го по 1938 год проходили съезды Национал-социалистической немецкой рабочей партии. На них лидер нацистов Адольф Гитлер произносил речи перед партийцами, массово демонстрировавшими нацистское приветствие.

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