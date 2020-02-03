Валерия разделась и показала фигуру из-за хейтеров

Певица Валерия опубликовала в Instagram видео, на котором предстала «в полуодетом виде», в качестве опровержения слов некоей «злобствующей мадам» из комментариев к предыдущему посту. Артистка показала, как проходят ее физические тренировки.

«Ехидным подписчикам, настаивающим на бесполезности ЗОЖа, посвящается. В комментарии к предыдущему посту я пообещала одной такой злобствующей мадам выложить видео в полуодетом виде», — объяснила Валерия. Она отметила, что сравнивать себя с моделями и спортсменками не собирается, однако результатами своих тренировок очень довольна.

В комментариях к предыдущему посту хейтеры певицы отметили, что та «уже как заморыш выглядит», и призвали «менять этих старух на молодых». «Действительно, кожа да кости — если раздеть, то вся кожа висит», — написала одна из интернет-пользовательниц.

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