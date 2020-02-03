Раскрыт способ борьбы Кейт Миддлтон с задирающим юбку ветром

Герцогиня Кембриджская Кэтрин прикрепляет к подолу грузики, чтобы избежать неловкой ситуации на публике. О ее способе борьбы с задирающим юбку ветром пишет The Sun.

По словам королевского портного Стюарта Парвина (Stewart Parvin), во все платья и пальто Кейт Миддлтон вшиты по несколько «крошечных» гирь, благодаря которым подол всегда остается на месте в непогоду. «Когда она собирается надеть легкую шифоновую юбку, я вшиваю грузик еще меньшей массы. Он может быть размером с горошину или даже в форме цепочки», — поделился Парвин.

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По информации издания, указанный трюк герцогине подсказала королева Елизавета II. Каждый ее наряд изготовлен вручную и оснащен такими же гирями. Отмечается, что способ особенно актуален во время выхода женщин королевской семьи из самолета.

В августе 2019 года Кейт Миддлтон надела шорты и оголила ноги впервые с тех пор, как стала женой принца Уильяма. Она появилась в темно-синих обтягивающих шортах на благотворительной парусной регате, которая проходила в английском городе Каус. Как сообщали СМИ, герцогиня избегала этого предмета гардероба в течение 11 лет.

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