Раскрыт способ борьбы Меган Маркл с задирающейся юбкой

Основательница онлайн-курсов по этикету Beaumont Etiquette Мика Майер (Myka Meier) рассказала, что делают женщины из королевской семьи, чтобы их юбки никогда не задирались в ветреную погоду. Ее слова приводит The Sun.

«Они часто надевают боди и другую одежду из материалов, которые сильно электризуются и не дают платью взлететь. Если вы не надели что-то из плотной тяжелой ткани, электризующаяся ткань под одеждой — прекрасный способ не дать ветру поднять юбку», — объяснила Майер.

Эксперт добавила, что Меган Маркл и Кейт Миддлтон пользуются этим методом, когда появляются на публике в плохую погоду или на взлетной полосе перед рейсом.

Материалы по теме Пришлись ко двору Женщины британских принцев ломают традиции, но не изменяют стилю

Ранее в июне модные эксперты раскрыли, почему герцогиня Сассекская Меган Маркл всегда надевает обувь на размер больше, чем нужно. «Для мероприятий или красной ковровой дорожки знаменитости всегда выбирают обувь на один-два размера больше их собственного. Тому есть причина: так они избегают мозолей», — рассказали они.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!