В Госдуме оценили слова Макрона о попытке России переписать историю войны

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа оценил в беседе с RT слова президента Франции Эммануэля Макрона о попытке России интерпретировать историю Второй мировой войны.

По мнению Чепы, французский лидер не разобрался ни в сути вопроса, ни в понимании того, что говорит российская сторона о Второй мировой войне. «Мы никого не обвиняем, мы говорим о неоспоримых исторических фактах», — заметил он.

Парламентарий предложил обратиться к историческим первоисточникам тем, кто не доволен фактами истории и предлагает их альтернативные интерпретации.

В ходе выступления в Ягеллонском университете в Кракове Эммануэль Макрон обвинил Россию в попытке новой интерпретации исторических фактов Второй мировой войны. По его мнению, Москва намерена обвинить польскую нацию в развязывании войны. В то же время французский лидер заметил, что Варшава и Будапешт также делают попытки переиначить исторические факты.

3 февраля глава польского МИД Яцек Чапутович обвинил Россию в попытке навязать свое повествование истории. По его мнению, Польша одержала победу в историческом споре. В российском дипведомстве не согласились с мнением дипломата.

В Польше заявили, что президент России Владимир Путин несправедливо записал страну в число государств, развязавших Вторую мировую войну, и попросили воздержаться от «использования жертв Второй мировой войны и холокоста для текущих политических целей».

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