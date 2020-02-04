Макрон увидел попытку России переписать историю и обвинить Польшу

Президент Франции Эммануэль Макрон обвинил Россию в попытке по-новому интерпретировать историю Второй мировой войны. Об этом он заявил во время своей лекции в Ягеллонском университете в Кракове, пишет издание RMF24.

По его словам, Москва хочет обвинить польскую нацию. В то же время французский лидер заметил, что переписать историю хотят также Польша и Венгрия. «Я вижу, что в Польше есть соблазны перечеркнуть дату 1989 года. В Венгрии также существует подход к переписыванию истории XX века», — сказал Макрон.

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3 февраля глава польского МИД Яцек Чапутович заявил, что Варшава одержала победу в историческом споре с Россией. В российском дипведомстве же заявили, что не согласны с мнением дипломата. По словам официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой, «так думают все Наполеоны: и Бонапарт, и в больнице».

В Польше считают, что президент России Владимир Путин несправедливо записал страну в число государств, развязавших Вторую мировую войну, и попросили его воздержаться от «использования жертв Второй мировой войны и холокоста для текущих политических целей».

В декабре 2019 года Путин назвал сволочью и антисемитской свиньей посла Польши в Третьем рейхе Юзефа Липски, пообещавшего поставить памятник фюреру Адольфу Гитлеру за высылку евреев в Африку. По словам российского президента, Гитлер предлагал выслать евреев из европейских стран для начала в Африку, «фактически на вымирание». Липски в донесении, в свою очередь, написал, что если это произойдет, то «поставим ему — Гитлеру — прекрасный памятник в Варшаве».

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