Минздрав поддержал запрет на курение в коммуналках

Министерство здравоохранения России поддержало идею депутатов Госдумы запретить курение в общих помещениях коммунальных квартир. Об этом сообщает газета «Известия».

В ведомстве объяснили, что эта инициатива направлена на защиту граждан от табачного дыма.

По словам члена координационного совета по борьбе против табака при Минздраве Виктора Зыкова, вопрос с запретом курения в коммуналках назрел давно, поскольку от жильцов поступало много жалоб на курящих в общих помещениях соседей. Он также рассказал, что сегодня страдающие жильцы вынуждены подавать иски в суд и доказывать ущерб от вредной привычки соседей. После принятия закона с этой проблемой они смогут обратиться к участковому.

Законопроект об ограничении курения в общих зонах коммунальных квартир был внесен в Госдуму в декабре 2019 года депутатами «Единой России». Они сказали, что нынешнее законодательство запрещает курить в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов. В то же время в коммуналках ввиду их специфики имеются помещения, предназначенные для обслуживания более чем одной комнаты данной квартиры, — это кухня, коридор, санузел и другие.

1 октября в России вступил в силу так называемый закон о курении на балконах. Он вводит запрет на использование открытого огня на балконах и лоджиях квартир, жилых комнат общежитий и гостиничных номеров.

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