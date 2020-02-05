Самая красивая женщина в мире сняла себя танцующей в бикини

@bellahadid / Instagram

Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид, которую ранее признали самой красивой в мире женщиной, поделилась кадрами с отдыха. Серия из снимков и видео появилась в Instagram-аккаунте знаменитости.

На первой фотографии 23-летняя Хадид позирует в леопардовом купальнике, стоя на деревянном мосту на фоне моря. Под ногами модели расположилась ее подруга, американская исполнительница Джесси Джо Старк (Jesse Jo Stark), которая снимает Хадид на телефон.

На следующих кадрах знаменитость показала результат съемки: на видео супермодель танцует перед камерой в том же бикини с распущенными мокрыми волосами. Свой образ она дополнила золотой цепочкой на поясе.

В январе Белла Хадид приняла участие в съемках рекламы для итальянского дома моды Missoni. На одном из снимков 23-летняя модель позировала в цветном бикини из коллекции весна-лето 2020. Хадид лежала на боку в море, спиной к камере. Она опиралась бедром на выступающую из воды платформу, наклонив голову к воде.

В октябре 2019 года внешность Беллы Хадид признали идеальной, а саму модель назвали самой красивой женщиной мира. Руководитель центра косметической и пластической хирургии в Лондоне доктор Джулиан Де Сильва соотнес лицо девушки с правилом золотого сечения. Оказалось, что его пропорции на 94,35 процента близки к совершенству.

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