Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»

В Санкт-Петербурге умер актер Дмитрий Бульба, сообщил городской театр «Мастерская» в Facebook.

Причина смерти Бульбы не раскрывается. Он умер в возрасте 53 лет, в ночь 4 февраля.

С начала 2000-х годов актер почти не работал по специальности, время от времени он начинал репетировать в спектаклях, исполнял небольшие роли в кино и сериалах. «Но потом снова пропадал, замыкался в себе, не выходил на связь», — сказано в сообщении.

Актер известен по ролям в таких сериалах, как «Улицы разбитых фонарей», «Ментовские войны», «Невский. Проверка на прочность». В 1983 году он поступил в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кино, а затем работал в ТЮЗе имени Брянцева. Слава пришла к Бульбе после роли Свидригайлова в постановке романа Федора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание».

6 ноября 2019 года умер коллега Бульбы по сериалу «Улицы разбитых фонарей» Виталий Жигалин. Артист скончался после продолжительной болезни в возрасте 48 лет.

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