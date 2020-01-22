Умер актер из сериала «След»

Умер российский актер Данила Перов, появлявшийся, в частности, в сериале «След». Информация об этом появилась на сайте театра «Содружество актеров Таганки».

«Сегодня ночью скоропостижно скончался наш друг, товарищ и брат, заслуженный артист России Данила Перов. Невозможно осознать и принять эту утрату доброго, отзывчивого и любимого всеми нами Данилы», — говорится в публикации.

Причина смерти не уточняется. Артисту был 51 год.

Данила Перов родился 9 ноября 1968 года. В 1992-м он окончил Школу-студию МХАТ, после чего работал в театре «Модернъ». Сын актрисы Раисы Рязановой появлялся в сериалах «След», «Марш Турецкого», «Интерны», «Кодекс чести», «Всегда говори "всегда"», «Леди Бомж» и «Серебряный бор». Кроме того, он снимался в фильмах «Инспектор ГАИ», «Дом для богатых» и «Чужой звонок».