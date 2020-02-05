Индиец убил жену и пошел гулять с ее головой

30-летний индиец Ахилеш Рават (Akhilesh Rawat) и его жена Раджани (Rajani) сильно поспорили, и это обернулось трагедией: мужчина напал на супругу с ножом и убил ее. Затем он пошел гулять с головой жены по улице, сообщает The Hindustan Times.

Мужчину задержали, когда он прошел практически милю (1,6 километра) около полицейского участка в городе Джахангирабад (Jahangirabad). Утверждается, что до ареста он успел помахать ошеломленным зрителям и спел национальный гимн Индии.

Согласно предположениям правоохранительных органов, причиной ссоры супругов могла стать недавняя смерть их дочери, после которой Раджани жила отдельно, у своих родителей. Ахилеш сумел вернуть ее домой за четыре дня до происшествия. Брат потерпевшей заявил, что к смерти дочери мог быть причастен сам Рават и его семья.

В июне 2018-го Индия была названа самой опасной страной для женщин из-за высокого риска сексуального насилия и рабского труда. Страна показала высокий уровень опасности для женщин из-за культурных традиций. В Индии нередки случаи обливания кислотой, существует практика калечащих операций на женских половых органах, детские браки и физическое насилие.

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