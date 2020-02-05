Российский подросток сходил в KFC и отравился аммиаком

Московский школьник выпил из стакана в одном из столичных ресторанов быстрого питания и отравился аммиаком, пишет «Комсомольская правда».

По информации издания, инцидент произошел в воскресенье, 2 февраля. 16-летний подросток пришел с друзьями в KFC на Дмитровском шоссе, взял бесхозный стакан с одного из столиков и, решив что внутри находится вода, сделал глоток. Почувствовав, что внутри находится едкое вещество, он выплюнул жидкость и прополоскал рот. Ему вызвали скорую, врачи сообщили о случившемся в правоохранительные органы. Полицейские пытались узнать, откуда в стакане взялся аммиак, но юноша не смог объяснить.

Отец девятиклассника отказался от проверки по факту случившегося. Разбирательство находится на контроле отдела по делам несовершеннолетних.

В пресс-службе компании KFC «КП» сообщили, что сейчас выясняют подробности произошедшего и пока не могут установить, действительно ли это произошло в их заведении. По словам собеседника издания, сотрудники ресторанов сети не получали подобных жалоб от посетителей, скорую никто не видел.

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