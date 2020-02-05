Польшу уличили в нагнетании страха перед Россией

Настроения населения Польши — результат постоянного нагнетания страха перед Россией. В этом польские общественные институты уличил посол России в Польше Сергей Андреев, передает РИА Новости.

По словам дипломата, сложно судить, насколько поляки действительно верят в опасность с российской стороны: всерьез опасаться агрессивных намерений России было бы для них нелогично. «Однако тема "российской угрозы" постоянно нагнетается в польском политико-информационном пространстве, а это не может не сказываться на мировосприятии и настроениях людей», — подчеркнул он.

Об исходящей от российского государства угрозе высказался 26 января глава правящей в Польше партии «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский. Он счел, что Россия выискивает слабые места в западных демократиях и бьет по ним. В качестве примера политик привел Крым и Донбасс.

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