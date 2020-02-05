Побывавшим в Китае иностранцам запретили делать пересадку в России

Иностранцам, побывавшим в Китае, запретили делать пересадку в России. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании главы России Владимира Путина с членами правительства. Ее слова приводит «Интерфакс».

«С 4 февраля введен запрет на транзитные авиаперелеты иностранных граждан из Китая», — уточнила Голикова, добавив, что решение было принято оперативным штабом по недопущению распространения смертельного китайского вируса на территории страны.

1 февраля Россия закрыла почти все авианаправления с Китаем в связи с обострившейся ситуацией с коронавирусом, за исключением рейсов «Аэрофлота» в Пекин, Гонконг, Шанхай и Гуанчжоу, а также регулярных рейсов линий КНР в Шереметьево. Помимо этого, было закрыто движение всех пассажирских поездов. С 14 февраля планируется приостановить и чартерные перелеты в китайские города.

По данным на 5 февраля, от коронавируса 2019-nCoV умерли 492 человека, всего в мире заразились почти 24,5 тысячи человек, а полностью излечились 905 пациентов. Вспышка заболевания впервые зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря 2019 года Помимо КНР, заболевание выявлено еще более чем в 20 странах, в том числе в России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба. По оценкам специалистов, вспышка может перерасти в пандемию.

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