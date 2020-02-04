Российская авиакомпания продезинфицирует самолеты после китайцев

Российская авиакомпания Utair продезинфицирует самолеты, на которых летали граждане Китая за последнюю неделю. Об этом сообщает агентство «Москва».
Utair вводит комплекс санитарных мер для предупреждения распространения коронавируса. С 1 февраля 2020 года проводится еженедельная дезинфекция всех бортов, также началась внеплановая дезинфекция воздушных судов, в которых в течение последних семи дней летали китайцы.
«Для дополнительной профилактики Utair заменил в самолетах влажные салфетки на антибактериальные, обычное мыло — на бактерицидное», — сообщает пресс-служба перевозчика.
Помимо этого, авиакомпания начнет выдавать защитные медицинские маски пассажирам всех международных рейсов.
В случае обнаружения потенциально инфицированного пассажира в самолете судно отправят на специальную стоянку в аэропорту и проведут в нем полный комплекс противоэпидемических мер. Однако на рейсах Utair еще не было выявлено пассажиров со случаями заражения коронавирусом.
В январе 2020 года у бортпроводников прибывшего из Китая в Москву рейса заподозрили смертельный коронавирус. Несколько членов кабинного экипажа сразу после прибытия самолета обратились к медикам с характерными симптомами.
Большинство подтвержденных случаев заболевания коронавирусом 2019-nCoV зафиксировано в Китае, инфицированные выявлены во всех регионах КНР, включая Тибет. По последней информации, от смертельного китайского вируса погибли 414 человек, заражено более 20 тысяч.