BMW с номерами АХМАТ рассорил чеченцев в Европе

У чеченца Адама Зубайраева, который проживает в Австрии, украли автомобильные номера АХМАТ. Об этом он сообщил в видеозаписи, размещенной в Telegram-канале ABU SADDAM SHISHANI.

На кадрах Зубайраев показал исцарапанный автомобиль BMW без номеров и с проколотыми шинами. Мужчина обратился к виновным с требованием выйти на связь и усомнился, что после встречи с ним хулиганы «будут носить штаны».

Как сообщает «Кавказ. Реалии», после инцидента Зубайраеву позвонил учредитель организации «Вайфонд» Мансур Садулаев. Последний раскритиковал чеченца за «ахматовские» номера, подчеркнув, что это может «провоцировать людей», которые были вынуждены переехать в Европу из-за «произвола предателей-Кадыровых».

Зубайраев продолжил ссору, объяснив, что Ахмат — имя его племянника. Однако позднее мужчина в видеообращении назвал Садулаева «гусем», добавив, что не собирается сходить с «пути Ахмата-Хаджи».

Имя Ахмата Кадырова, отца нынешнего главы Чечни Размана Кадырова, часто используется чеченцами в качестве лозунгов и кричалок. Среди наиболее распространенных: «Ахмат — сила!» Кроме того, в каждом населенном пункте республики есть улица с его именем.

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