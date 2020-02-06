В Кремле отреагировали на провал демократов с импичментом Трампа

Решение Сената по делу об импичменте президента США Дональда Трампа легко прогнозировалось, отреагировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналиста. Его цитирует РИА Новости в четверг, 6 февраля.

При этом подробнее Песков не стал комментировать провал демократов с процедурой импичмента, так как, по его словам, в Кремле не считают вправе вмешиваться в ситуацию.

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Пресс-секретарь российского президента добавил, что отношения между странами могут улучшиться тогда, когда США во внутриполитических и предвыборных баталиях перестанут использовать Россию как «главную пугалку».

Ранее в четверг член Совета Федерации Константин Косачев высказал мнение, что ситуация с импичментом укрепила политическую позицию Трампа, и повысила его шансы на новый президентский срок.

Дональд Трамп был оправдан сенатом по всем пунктам обвинения по делу об импичменте. В частности, демократы обвиняли его в злоупотреблении властью.

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