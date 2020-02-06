В России оценили провал демократов с импичментом Трампа

Неудача демократов с процедурой импичмента президента США Дональда Трампа может открыть ему дорогу на новый срок. Такое мнение на своей странице в Facebook выразил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, оценивая провал демократов.

«Трамп теперь укрепил свои позиции, можно не сомневаться, что будет выжимать максимум из ситуации, как он это умеет», — сказал он.

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Сенатор напомнил, что в январе институт Гэллапа уже зафиксировал самый высокий уровень одобрения деятельности Трампа с 2017 года — 49 процентов.

Ранее 6 февраля Дональд Трамп был оправдан сенатом по всем пунктам обвинения по делу об импичменте. Демократы палаты представителей Конгресса инициировали процедуру импичмента в сентябре 2019 года, обвинив его в злоупотреблении власти. В частности, они считали, что он оказал давление на президента Украины с целью ослабить своего политического конкурента Джо Байдена.

О намерении участвовать в очередных выборах Трамп объявил в июне прошлого года.

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