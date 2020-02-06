Трамп напомнил о желании остаться президентом навечно после провала импичмента

Американский лидер Дональд Трамп напомнил о желании остаться президентом навечно после того, как был оправдан сенатом по всем пунктам обвинения по делу об импичменте. Глава США разместил соответствующее видео на своей странице в Twitter.

На видеозаписи изображена обложка журнала The Time, на которой сообщается о победе Трампа на очередных президентских выборах в 2024 году, 2056, 2120 и так далее. Завершается клип надписью «Trump 4eva» (Трамп навечно). Этот же ролик американский лидер опубликовал в июне прошлого года после того, как официально объявил о решении баллотироваться на второй срок и дал старт своей кампании к выборам 2020 года.

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Ранее Трампа признали невиновным как в злоупотреблении властью, так и в препятствовании работе Конгресса. За его оправдание по первому пункту свои голоса отдали 52 из 100 сенаторов, по второму — 53. Таким образом, не было набрано двух третей голосов (67), необходимых для признания Трампа виновным и отстранения его от власти.

Демократы палаты представителей Конгресса инициировали в отношении главы государства процедуру импичмента в сентябре прошлого года. 15 января стало известно, что нижняя палата парламента проголосовала за передачу дела в сенат. 31 января провалилось голосование о вызове в сенат свидетелей по делу об импичменте.

Демократы намеревались доказать, что Трамп оказывал давление на президента Украины Владимира Зеленского для того, чтобы тот помог в расследовании коррупционного дела против сына Джо Байдена. Этого политика называли самым перспективным оппонентом Трампа на выборах главы государства в 2020 году.

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