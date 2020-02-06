Трампа признали невиновным в злоупотреблении властью

Президент США Дональд Трамп признан невиновным в злоупотреблении власти. Трансляция итогового голосования по делу об импичменте в сенате ведется на сайте Конгресса.

За его оправдание по первому из двух пунктов обвинений выступили 52 сенатора. Таким образом, не было набрано двух третей голосов (67), необходимых для признания Трампа виновным.

Теперь сенаторы должны проголосовать по второму пункту обвинения — препятствованию работе Конгресса.

Перед голосованием сенатор-республиканец Митт Ромни заявил, что разорвет отношения с партией и проголосует за импичмент Трампа по обвинению в злоупотреблении властью.

Демократы палаты представителей Конгресса инициировали в отношении Трампа процедуру импичмента в сентябре 2019 года.15 января стало известно, что нижняя палата парламента проголосовала за передачу дела в сенат. 31 января провалилось голосование о вызове в сенат свидетелей по делу об импичменте.

Демократы намеревались доказать, что американский президент оказывал давление на своего украинского коллегу Владимира Зеленского для того, чтобы тот помог в расследовании коррупционного дела против сына Джо Байдена. Этого политика называют самым перспективным оппонентом Трампа на выборах главы государства в 2020 году.

Закончившийся процесс импичмента был третьим в истории США. В 1868 году сенаторы оправдывали Эндрю Джонсона, а в 1999-м — Билла Клинтона. Еще одна попытка импичмента не была завершена: в 1974 году Ричард Никсон ушел в отставку до окончательного рассмотрения вопроса.

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