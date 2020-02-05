Однопартиец Трампа поддержал его импичмент

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Митт Ромни
Митт Ромни

Сенатор-республиканец Митт Ромни заявил, что разорвет отношения с партией и проголосует за импичмент президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает The New York Times.

Свою позицию Ромни объяснил тем, что считает американского лидера виновным в злоупотреблении общественным доверием. По его словам, использование служебного положения для сохранения должности — «самое ужасное нарушение президентской присяги, которое только можно себе представить».

При этом Ромни уверен, что его голос ничего не решит, поскольку большинство сенаторов поддерживают Трампа. Политик добавил, что, несмотря на это, он обязан поступить так, «как велит ему долг».

В сентябре прошлого года демократы Палаты представителей инициировали в отношении Трампа процедуру импичмента, где Пелоси выступила одним из главных сторонников. 18 декабря нижняя палата утвердила две статьи обвинения против президента — злоупотребление властью и препятствование расследованию Конгресса. 15 января стало известно, что палата представителей конгресса США проголосовала за передачу дела об импичменте в сенат.

Демократы намерены доказать, что американский президент оказывал давление на своего украинского коллегу Владимира Зеленского для того, чтобы тот помог в расследовании коррупционного дела против сына Джо Байдена. Этого политика считают самым перспективным оппонентом Трампа на выборах главы государства в 2020 году.

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