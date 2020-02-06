Данные 1,2 миллионов взявших микрозаймы россиян выставили на продажу

Данные клиентов микрофинансовых организаций (МФО) выставили на продажу на одном из специализированных сайтов. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

В базе содержатся персональные данные более 1,2 миллионов россиян, взявших микрозаймы в организации, входящей в первую десятку на рынке. В открытом доступе опубликованы записи о примерно 800 человек. Они содержат Ф.И.О., номера телефонов, адреса электронной почты, даты рождения и паспортные данные. Предполагается, что клиенты обращались в компании с 2017-го по конец 2019 года.

Большинство из ответивших на звонки журналистов заявили, что брали займы в компании «Быстроденьги». Некоторые обращались в организации «Займер» «еКапуста», «Лайм» и «Микроклад». Еще часть находящихся в базе ответила, что никогда не были клиентами МФО. Некоторые номера телефонов в базе оказались неактуальны.

Ранее сообщалось, что МФО стали отказываться от невыгодных для них краткосрочных микрозаймов, оставляя россиян без кредитов «до зарплаты». Краткосрочные кредиты на небольшие суммы стали невыгодны компаниям после того, как Банк России решил ограничить максимальную величину процентной ставки в день по выдаваемым кредитам, снизив их доходность.

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