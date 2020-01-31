Россиян решили оставить без кредитов «до зарплаты»

Микрофинансовые организации (МФО) стали отказываться от невыгодных для них краткосрочных микрозаймов, оставляя россиян без кредитов «до зарплаты». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу бюро кредитных историй «Эквифакс» Олега Лагуткина.

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По его словам, краткосрочные кредиты на небольшие суммы стали невыгодны компаниям после того, как Банк России решил ограничить максимальную величину процентной ставки в день по выдаваемым кредитам, снизив их доходность.

В результате компании начали выдавать займы на более крупные суммы. В четвертом квартале 2019 года средний размер микрозайма увеличился до 14 тысяч рублей, установив рекорд в истории наблюдений. Для сравнения, в четвертом квартале 2018 года средний микрозайм составлял 12,6 тысячи рублей.

Регулятор ограничил предельные дневные ставки для МФО в начале 2019 года, а затем постепенно начал ужесточать их. Так, с 28 января показатель установили на уровне 1,5 процента в день. При этом максимальная сумма задолженности (с учетом пеней и штрафов) не должна была превышать 2,5-кратного размера долга. С 1 июля правила ужесточились — максимальную ставку снизили до одного процента, а максимальную задолженность ограничили двукратным размером кредита.

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