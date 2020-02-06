СБУ объяснила обыски в редакции канала «1+1»

В Службе безопасности Украины (СБУ) объяснили обыски в редакции телеканала «1+1». Сообщение опубликовано на официальной странице ведомства в Facebook.

В ведомстве отрицают сообщения о том, что журналистов обвиняют в записи разговоров премьер-министра Алексея Гончарука. Силовики лишь проверяют версию об их причастности к этому.

Кроме того, СБУ отрицает нарушения уголовного процессуального законодательства во время обысков. Ведомство уточняет, что обыски проводились только на рабочих местах отдельных журналистов, полный обыск офиса не проводился. Поэтому они считают, что их действия никак не повлияли на телеэфир, а значит, и не нарушили свободу слова.

5 февраля СБУ пришла с обысками на телеканал «1+1» по делу о прослушке Гончарука. Силовики заподозрили, что скандальные записи распространил журналист Евгений Куксин.

В январе на YouTube появилось несколько аудиозаписей, которые, как утверждалось, были сделаны во время совещаний с участием Гончарука и других высокопоставленных лиц. На них премьер-министр якобы критиковал президента Владимира Зеленского за недостаточное понимание экономики, а себя называл профаном. После скандала Гончарук подал в отставку, однако Зеленский решил дать ему шанс.

Возбуждено дело по статье «Незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации».

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