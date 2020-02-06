В прослушке украинского премьера заподозрили охранников

Служба безопасности Украины (СБУ) заподозрила в прослушке премьер-министра Алексея Гончарука его охранников. Об этом в четверг, 6 февраля, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на источники в спецслужбе.

На данный момент следствие считает основной версией предположение о том, что сотрудники Управления госохраны записали Гончарука и продали пленку заинтересованным лицам. 5 февраля у работников управления, связанных с охраной премьера, прошли обыски.

Ранее СБУ отрабатывала версию, что совещание у Гончарука записывали его участницы — замглавы Нацбанка Екатерина Рожкова или министр финансов Оксана Маркарова. Однако в настоящее время эта версия не считается приоритетной.

Материалы по теме «Эта власть на поводке» В команде Зеленского зреет раскол. Как в нем замешаны американские и украинские миллиардеры?

5 февраля СБУ пришла с обысками на телеканал «1+1» по делу о прослушке Гончарука. Силовики заподозрили, что скандальные записи распространил журналист Евгений Куксин.

В январе на You-Tube появилось несколько аудиозаписей, которые, как утверждалось, были сделаны во время совещаний с участием Гончарука и других высокопоставленных лиц. На них премьер-министр якобы критиковал президента Владимира Зеленского за недостаточное понимание экономики, а себя называл профаном. После скандала Гончарук подал в отставку, однако Зеленский решил дать ему шанс. Возбуждено дело по статье «Незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!