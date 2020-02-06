Российских сенаторов предложили назначать пожизненно

Рабочая группа по подготовке предложений о поправках в Конституции рассмотрит предложение о пожизненном назначении сенаторов. Об этом в четверг, 6 февраля, сообщает ТАСС.

Как отмечается, с подобной инициативой выступил член рабочей группы, научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян. По его словам, он вдохновлялся итальянским опытом.

«У них в Сенат входят все президенты, которые были в стране. А самое главное, президент имеет право в этой общей квоте [вводить] пожизненных сенаторов. Это люди, которые имеют абсолютно знаковое положение в обществе: общественные деятели, ученые, деятели культуры, врачи», — пояснил Чубарьян.

Он добавил, что подобные изменения позволили бы повысить значение Совета Федерации в глазах общественности. Кроме того, Чубарьян предложил увеличить число сенаторов, делегируемых в Совет Федерации президентом.

Сопредседатель рабочей группы, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас подчеркнул, что все поступившие предложения внимательно изучат и обсудят дополнительно.

15 января президент России Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию, в ходе которого предложил внести поправки в Конституцию. По итогам мероприятия была сформирована рабочая группа для обсуждения инициатив российского лидера, в которую вошли около 70 человек, а правительство России ушло в отставку.

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