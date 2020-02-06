Первый полет Ту-160М показали на видео

Министерство обороны России опубликовало запись первого полета Ту-160М. Первый полет сверхзвукового стратегического бомбардировщика-ракетоносеца, показанный на видео, длился 34 минуты и проходил на высоте 1,5 километров. Испытания прошли без инцидентов, экипаж самолета провел все необходимые проверки оборудования.

В рамках глубокой модернизации на российский бомбардировщик-ракетоносец было установлено новое пилотажно-навигационное оборудование. Оно включало в себя бортовой комплекс связи, систему управления, радиолокационную станцию, комплекс радиоэлектронного противодействия. Агентство уточняет, что в результате модернизации у самолета выросла общая эффективность, дальность полета увеличилась на одну тысячу километров.

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О первом полете Ту-160М стало известно 2 февраля. Опытный экземпляр бомбардировщика-ракетоносца пилотировали летчики-испытатели Жуковской летно-испытательной и доводочной базы под руководством Арни Наскидянца.

Обновленная модель модернизированного самолета должна выйти в серийное производство в 2021 году. О сборке Ту-160М на «Казанском авиационном заводе» (КАЗ) стало известно в ноябре 2019 года. Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 был разработан в ОКБ Туполева в 1970-х годах, боевой самолет стал эксплуатироваться с 1987 года.

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