России впервые удалось собрать Ту-160М

«Казанский авиационный завод» (КАЗ) собрал первый модернизированный стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160М, сообщает ТАСС.

Агентство пишет, что самолет выкатили из цеха и передали на летно-испытательную станцию. После завершения наземных тестов бомбардировщик начнет проходить летные испытания.

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В ноябре индустриальный директор авиационного кластера «Ростеха» Анатолий Сердюков заявил, что создание сверхзвукового пассажирского самолета на базе Ту-160, о необходимости чего ранее заявлял президент России Владимир Путин, приводит к обязательному решению ряда «прорывных задач».

Серийное производство модернизированного Ту-160М (Ту-160М2) должно начаться с 2021 года в Казани.

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