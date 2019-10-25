Раскрыт налет первого Ту-22М3М

Первый стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М к настоящему времени в рамках заводских испытаний совершил 18 успешных полетов, сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

По его словам, полеты проводились в светлое и темное время суток, а еще несколько таких мероприятий запланировано провести до конца года. Также к этому времени к летным испытаниям должен приступить второй Ту-22М3М.

Собеседник добавил, что в случае успешных испытаний первого Ту-22М3М такой самолет в конце 2020 года может начать проходить государственные испытания на аэродроме в Ахтубинске (Астраханская область).

Первый полет Ту-22М3М совершил в декабре 2018 года в Казани. Выкатка ракетоносца-бомбардировщика состоялась в августе того же года.

Материалы по теме Пора бомбить Зачем России новейший ракетоносец Ту-22М3М

Дальний многорежимный бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3, предназначенный для поражения наземных и морских целей с больших, средних и малых высот, принят на вооружение в 1989 году. Всего выпущено 268 самолетов данной модификации. Бомбардировщики Ту-22М3 участвовали в нанесении авиаударов по террористам в Сирии.

До уровня Ту-22М3М планируется модернизировать около 30 самолетов Ту-22М3. Обновленные машины получат современное бортовое радиоэлектронное оборудование и вооружение. В перспективе Ту-22М3М оснастят гиперзвуковыми ракетами авиационного комплекса «Кинжал», дальность применения которого в составе ракетоносца-бомбардировщика оценивается в три тысячи километров.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!