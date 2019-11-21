Превращение Ту-160 в гражданский самолет напоролось на «прорывные задачи»

Создание сверхзвукового пассажирского самолета, о необходимости чего ранее заявлял президент России Владимир Путин, приводит к необходимости решения ряда «прорывных задач», сообщил в интервью «Интерфакс» индустриальный директор авиационного кластера «Ростеха» Анатолий Сердюков.

По словам топ-менеджера, в настоящее время на базе «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК) «идет консолидация перспективных наработок». «В целом, предстоит решить ряд прорывных задач. В частности, необходимо достичь теплового баланса конструкции и силовой установки при длительном сверхзвуковом полете. Обеспечить приемлемый уровень звукового удара при переходе на сверхзвук», — сказал Сердюков.

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Индустриальный директор кластера добавил, что «это работа не ведется с нуля», а сейчас «Объединенная двигателестроительная корпорация» (ОДК) «определяет конфигурацию базового газогенератора двигателя для этого самолета». «Отмечу, что пока проекта как такового нет, все это делается в инициативном порядке, но работа идет», — сказал Сердюков.

В январе 2018 года Путин предложил создать гражданскую версию сверхзвукового самолета на базе стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160.

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