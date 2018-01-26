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Покупателями гражданского сверхзвукового Ту-160 станут арабские шейхи

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Гражданский сверхзвуковой самолет на базе стратегического бомбардировщика Ту-160 может стать штучным бизнес-джетом для богатых иностранцев. Об этом в пятницу, 26 января, пишет газета «Коммерсантъ».

«Всего несколько компаний в мире могут себе позволить содержать и, что важнее, постоянно эксплуатировать хотя бы пару таких самолетов», — считает представитель авиапрома. Их покупателем может стать частное лицо или группа лиц «из дружественных стран, у которых в жизни уже все есть и которые за ценой не постоят», считает он.

Иностранцы проявляли интерес к переделыванию сверхзвуковых военных самолетов Ту-160 и Ту-22 в гражданские еще пятнадцать лет назад, сообщил собеседник издания. После решения возобновить на Казанском авиастроительном заводе выпуск Ту-160 в 2015 году в Объединенную авиационную компанию и «Рособоронэкспорт» поступили письма от арабского шейха, миллионера из Австралии и «далеко не бедного жителя Греции». Но дешевле создать с нуля пассажирский самолет, чем переделывать Ту-160, считает заместитель гендиректора «Туполева» Валерий Солозобов.

Пассажирская версия Ту-160 не будет выпускаться массово, подтвердил вице-премьер Дмитрий Рогозин. «В России и за рубежом есть богатые и сверхзанятые люди, которые готовы ради экономии своего времени платить большие деньги», — сказал он.

25 января во время посещения президентом России Владимиром Путиным Казанского авиазавода подписан контракт на поставку министерству обороны десяти Ту-160М. Тогда же глава государства предложил создать гражданскую версию сверхзвукового самолета на базе Ту-160.

Серийный выпуск Ту-160, начавшийся в 1984 году в Казани, был приостановлен в 1990-е после того, как тогдашний президент Борис Ельцин в 1992-м объявил об отказе от закупки этих самолетов. В 1997-м начались работы по восстановлению производства.

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