Ту-160 на форсаже ушел от двух F-35

В ходе планового полета над Японским морем российский сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 в режиме форсажа ушел от двух сопровождавших его американских истребителей пятого поколения F-35A Lightning II, пишет Sina.

Согласно китайскому порталу, инцидент произошел в начале ноября. Издание пишет, что бомбардировщик-ракетоносец оказался в поле радаров истребителей, причем вторые не смогли приблизиться к первому, который внезапно установил максимальный угол стреловидности крыльев и включил форсаж.

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Sina отмечает, что 110-тонный Ту-160 способен развивать скорость до 2,1 числа Маха, тогда как 13-тонный F-35A — только 1,8 числа Маха. «Военные эксперты считают, что скорость обычного самолета не отражает его боевую мощь, однако бомбардировщик, летящий быстрее истребителя, является техническим преимуществом», — заключает портал.

В августе глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что в 2019 году состоится выкатка и начнутся испытания первого глубоко модернизированного бомбардировщика-ракетоносца Ту-95МСМ, а в конце 2020 года — первого построенного с нуля в России бомбардировщика-ракетоносца Ту-160М.

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