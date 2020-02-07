Тысячи летучих мышей заполонили город и вынудили жителей прятаться по домам

mirror.co.uk

В австралийском городе Ингем, штат Квинсленд, тысячи летучих мышей вынудили местных жителей прятаться по домам. Видео, снятое очевидцами, опубликовала газета Daily Mirror.

На кадрах видно, как летучие мыши заполонили небо, а также разместились на деревьях и крышах домов. Из-за нашествия животных санитарная авиация вынужденно приостановила свою работу. Многие горожане не выходят на улицу и не пускают детей в школу. «Кажется, все летучие мыши Австралии слетелись в Ингем», — заявил мэр местного самоуправления Раймон Джайо (Raymon Jayo).

Местный политик Боб Каттер (Bob Katter) заявил, что пора браться за оружие и отстреливать непрошеных гостей. «Иногда наступает момент, когда стремление не нарушить закон только ухудшает положение, — объяснил он. — Думаю, этот момент почти настал». Жители Ингема отметили, что с появлением летучих мышей в их город стали съезжаться толпы туристов.

В феврале стало известно, что тысячи черных граклов посеяли панику в американском городе Берлсон, штат Техас. На кадрах, снятых очевидцами, огромная стая птиц проносится над торговым центром и примыкающей к нему парковкой.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!